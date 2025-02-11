Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 49,7 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,1 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında aylık yüzde 5,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde1,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde5,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,7 arttı.