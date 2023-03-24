Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ombudsman Topluluğu tarafından deprem bölgesindeki öğrencilere destek sağlamak amacıyla geçen hafta başlatılan kırtasiye yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için seferber olan ZBEÜ destek faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde etkinliklerini sürdüren Ombudsman Topluluğu, açtığı stantla deprem bölgesindeki öğrencilere ulaştırılmak üzere kırtasiye malzemesi toplamaya başladı.

“Küçük veya Büyük, Bizim İçin Her Çaba Önemli”

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi binasında 10 gün önce “Küçük ve ya Büyük, Bizim İçin Her Çaba Önemli” sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlatan Ombudsman Topluluğu, kısa süre içinde ZBEÜ’nün çeşitli birimlerinden çok sayıda malzeme bağışı topladı.

Akademik-idari personel, öğrenciler ve hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla pastel boya, kuru boya, sulu boya, resim defteri, boyama kitabı, masal kitabı, hikâye kitabı ve defter gibi çok sayıda ürün toplayan topluluk, herkese duyarlılığı için teşekkür etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in ziyaret ederek kırtasiye desteğinde bulunduğu standa Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı da katkıda bulundu.

Ombudsman Topluluğu yaptıkları açıklamada yoğun ilgi sebebiyle kampanyanın 29 Mart’a kadar uzatıldığını belirterek, yardım etmek isteyen herkesi standa beklediklerini ve uzaktan destek olmak isteyen yardımseverlerin de iletişim adreslerinden kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.