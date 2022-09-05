Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından hazırlanan bir proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bisiklet dağıtıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından hazırlanan bir proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bisiklet dağıtıldı.

Güneşspor Kulübü’ne bağlı kadın kolları grubu "Bisikletsiz Kimse Kalmasın" projesi ile 2-14 yaş grubu çocuklar için bisiklet, itirgit, scooter, paten ve kaykay gibi ürünlerini topladılar. Bakım ve onarımı yapılan 52 ürün ihtiyaç sahibi olup çocukları olan ailelere dağıtılarak bu ailelerin yüzleri güldürüldü. İlk kez bu ürünlere sahip olma mutluluğu yaşayan aileler çocuklarıyla birlikte bu mutluluğu doyasıya yaşadılar.

"Bu zamana kadar toplamda 187 adet bisikleti çocuklarımıza ulaştırdık"

Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, böyle güzel bir çalışmaya aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Ümit Kök, "Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları ve hayırsever üyelerimizin destekleriyle üçüncüsü gerçekleşen 2’inci el bisiklet dağıtma şenliğimizi gerçekleştirdik. Bu zamana kadar toplamda 187 adet bisikleti çocuklarımıza ulaştırdık. Bugünkü yapılan etkinliğimizde de 52 adet bisikleti çocuklarımıza hediye ettik. Bunun yanı sıra kadın kollarımızın el birliği ile yaptığı 1000 kişilik aşure ikramımızı da yaptık. Allah kabul etsin. 21 bayanın katıldığı dart turnuvamızı da tamamladık. Katılan ve dereceye giren tüm bayanları kutluyor tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları aldıkları bisikletlerle yüzleri güldü"

Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Rukiye Turhan, ise, "4 Eylül Bozüyük’ümüzün kurtuluşunda çocuklarımızı mutlu ederek kutlamış olduk. Büyük ilgi gören etkinliğimizde ayrıca Güneşspor Kulübü Kadın Kollarının kendi elleriyle hazırladığı bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları aldıkları bisikletlerle yüzleri gülerken ailelerine ve Bozüyük halkına kulübümüzde aşure ikram edildi. Ardından 21 kadın katılımcımızla dart turnuvamızı yaptık. Turnuvada 1’ inci Burçin Köroğlu, 2’inci Hayriye Can, 3’üncü Rahime Çolak, 4’üncü Fatma Pişkinel oldu. Dereceye giren kadınlarımızı tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara, destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.