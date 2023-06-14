Orhangazi-İznik karayolunda, topladığı erikleri İznik’e pazara götürmek için seyir halinde olan sürücü, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy’de yaşayan Kadir Ergül (65) kendi bahçesinden topladığı erikleri İznik’e pazara götürmek için 16 CAM 92 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Araç, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Ağaçlara çarpıp takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü. Yoldan geçenlerin fark ettiği kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan Kadir Ergül’ün yakınları kaza yerine koştu. Ergül’ün ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 4 çocuk babası olduğu belirlenen Ergül’ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.