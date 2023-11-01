Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde eski eşyalara merakı olan 48 yaşındaki Ali Çalışkan; aralarında 100 yıllık radyonun da bulunduğu eşyaları, iş yerindeki bürosunda sergiliyor.

Özel sektörde canlı et ve balık sektöründe hizmet veren 48 yaşındaki Ali Çalışkan’ın 15 yıl önce başlayan eski eşya merakı zamanla gelişti. Aldığı bir radyo ile antika merakı artan Çalışkan, zaman içinde bürosundaki eşya sayısını 300 üzerine çıkardı. Çalışkan eski eşyaların ilgisini çektiğini daha sonra bir tutku haline dönüştüğünü anlattı. Antikalarının arasında lamba ve çömlek, gramofon, dikiş makinesi, gaz lambaları, video oynatıcı, kamera, eski madeni paralar, daktilo ve 100 yıllık radyolar da bulunan Çalışkan’ın işyerinde bin parça eski eşya yer alıyor. Müşterilerin de ilgisini çeken koleksiyonda en çok radyolar ilgi görüyor.

“Vitrindeki eşyalar tarih kokuyor”

Çalışkan, ilk olarak fotoğraf makinesi topladığını daha sonra koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü ifade etti .Koleksiyonunda 110 yıllık bir daktilonun yer aldığını aktaran Çalışkan, “Tarihi seviyorum, 100 yıllık gramafonum var. Acaba bu gramafonu kimler kullandı, kimler dinledi, Türkiye’ye nasıl geldi diyorsunuz. 110 yıllık daktilom var, Ama benim için hepsi çok değerli. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bir Müze kurulduğunda bu eşyaları oraya bırakmak” diye konuştu.

"Radyo koleksiyoncuları onun peşinde"

Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan tüfekler için ateşleme fünyesini de bürosunda özenle koruyan Ali Çalışkan, "Alaplı’da çok önemli bir müze yapma hayalim var. Buraya daha çok insan ziyarete gelir. tüm antikalarımı buraya vereceğim" dedi.