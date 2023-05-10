Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Sağlam, bireysel çalışması çerçevesinde topladığı 13 kilogramlık atık pilleri, Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

"Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Sosyal Sorumluluk" projesi çerçevesinde projesini gerçekleştiren Emine Sağlam, oturduğu apartman dairesi ve diğer alanlarda biriktirdiği pillerle örnek bir çalışmaya imza attı. Hazırladığı, PİL-AT ‘Pil dönüşüme atılsın dünya yarınlarımıza kalsın’ sloganı ile projesini uygulamaya koyan Emine Sağlam, "Öncelikle atık pilleri toplamamda bana gerekli broşür, kutu ve toplama noktaları konusunda yardımlarını eksik etmeyen Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla hem okuduğum yüksek lisansımı anlamlı bir çalışmayla sürdürmüş oldum hem de çevrenin korunmasında çok önemli olduğunu düşündüğüm atık pillerin toplanmasına dikkatleri çekmek istedim. Doğayı ve toprağı korumak için tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmaları çok önemlidir. İnsanlar evlerinde kullanmadıkları atık pilleri Bilecik Belediyesi’nin de belirlediği mahalle konakları, kurum ve kuruluş binalarına teslim edebilirler. Bilecik Belediyesi’nin de katkılarıyla ödevim çerçevesinde gerçekleştirdiğim bu güzel uygulamayı bundan sonra da sürdüreceğim’’ ifadelerini kullandı.

Atık pillerin çevreye ve insan sağlığına zararları nelerdir?

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atık pillerin doğaya verdiği zararlar oldukça fazladır. Atık piller, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığı için de son derece zararlıdır. Atık piller, çöpe atıldığı takdirde katı atık depolama sahasında bozularak içerisindeki kimyasal maddeler serbest hale geçer. Doğada bozulmayan cıva ve cıva bileşikleri, halk sağlığını olumsuz etkileyen toksik bir maddedir. Pil içerisinde bulunan ağır metallerden biri de kadmiyumdur. Toksik bir kimyasal madde olan kadmiyum ve bileşikleri, çöpte bulunan pilden serbest hale geçerek suya karışabilir. Kadmiyumlu su, içme suyuna ve toprağa karışarak doğadaki besin zincirinin bozulmasına sebep olurken aynı zamanda içme suyu ile insan vücuduna karışabilir. Pillerin içinde bulunan bir diğer ağır metal ise kurşundur. Kurşun insan vücuduna solunum, içme suyu ve gıdalar ile girer. Vücuda giren kurşun ciğerlere ulaşarak kana karışmaya başlar. Kurşun dolaşım sistemindeki kan ile karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekler. Daha sonra kemik ve diş gibi sert dokularda yarılanma süresi 20 yılı bulmaktadır. İnsan vücudundaki kurşun; işitme bozukluğuna, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye, kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanması, kısırlığa, kansere ve ölüme dahi neden olabilir.Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller, gün geçtikçe serbest hale geçer, sızıntı suyu ile yer altı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine sebep olur. Kirlenen yer altı sularını arıtmak son derece maliyetlidir.Çöp yakma tesislerinde ise yanma ile pil içerisindeki bir grup ağır metal uçucu hale geçerek yeryüzünde geniş bir alana yayılarak akarsuların ve göllerin kirlenmesine neden olur" denildi.