Edirne’de 1450 yılında 2. Murat döneminde yapımına başlanan, uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan, Osmanlı’da Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyük ikinci saray olarak bilinen Edirne Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi.

Edirne’de 1450 yılında 2. Murat döneminde yapımına başlanan, uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan, Osmanlı’da Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyük ikinci saray olarak bilinen Edirne Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi.

Edirne’nin en önemli tarihi yapılarından olan ve günümüze az bir kısmı ulaşan Edirne Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi. Kazı çalışmalarının devam ettiği Sarayın devrinin ardından Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından Sariyiçi’nde karşılanan Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız ve beraberindeki Bilim Kurulu Üyeleri Edirne Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) kazılarında incelemelerde bulunarak mevcut yapılar ve ortaya çıkarılan eserler hakkında Kazı Başkanı T.Ü. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’ndan bilgiler aldı.

Vali Kırbıyık, “Edirne Sarayının Milli Saraylar Başkanlığına devri tamamlandı. Edirne’nin turizm açısından önemli bir destinasyonu olma potansiyeline sahip Edirne Sarayı, Ahlat modelinde olduğu gibi ihya edilmesi ve işlevsellik kazandırılmasıyla eski ihtişamına kavuşmuş olacak. Çok geniş bir alan üzerine kurulu bulunan Edirne Sarayının ihyasının ilimizin turizm geleceği için çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu zamana kadar kazı çalışmalarını yürüten değerli hocalarıma ve ekibine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kazı alanındaki incelemelerin ardından Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve beraberindeki heyet Edirne Valiliğini ziyaret etti.