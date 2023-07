İstanbul’un kültürel ve tarihi mekanlarından biri olan Topkapı Sarayı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En çok rağbet gören kültürel miraslar arasında yer alan Topkapı Sarayı bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladı.

Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu bu yıl yeniden ziyarete açıldı. Mukaddes Emanetler Dairesi yenilendi ve sergilenen eser sayısı 5 katına çıkarıldı. Sarayın son yapısı Mecidiye Köşkü, 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Gelenekle geleceği birleştiren konseptler oluşturuldu ve bu temaya uygun sergileme düzenleri kuruldu. Güvenlik, iklimlendirme, vitrinleme sistemleri ve sergileme ekipmanları modernize edilen 5 büyük bölüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Enderun Avlusu’nda yer alan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile 4. avluda bulunan Mecidiye Köşkü’nün açılışıyla Topkapı Sarayı’nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi. Bu alanlarda oluşturulan galerilerde sergilenen eser sayısı 290’dan 2 binin üzerine çıkartıldı. Yapılan yeniliklerle birlikte İstanbul’un önde gelen tarihi ve kültürel mirası olan Topkapı Sarayı’nı bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. Topkapı Sarayı’nın ziyaretçi artışında Mukaddes Emanetler Sergisi, Hat Levhalar, Yazı Araç Gereçleri Sergisi, Hazine Sergisi, Padişah Elbiseleri Sergisi ve Mecidiye Köşkü’nün hizmete açılması olduğu belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olan Topkapı Sarayı’nın ziyaretlerinde artış yaşanacağı öngörülüyor.

“Topkapı Sarayı 2023’ün ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı”

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı 2023’ün ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı. Bunların asıl sebeplerinden bir tanesi de Enderun avlusunda 5 yeni yeri hizmete açmamız oldu. Topkapı Sarayı ile özdeşleşen 2 önemli mekan vardır. Bunlardan bir tanesi Hırka-i Saadet dairesi yani mukaddes emanetlerin bulunduğu bölüm diğeri de Hazine Köşkü olarak bilinen Fatih Köşkü’dür. Bunlar restorasyondaydı. Restorasyonlarını tamamladık ve daha önce burada yer alan örneğin mukaddes emanetlerde 65 eser yer alıyordu şu anda 300 eseri orada sergilemeye başladık. Aynı şekilde 2014 yılında Fatih Köşkü’nde hazine koleksiyonunda yer alan 70’e yakın eser vardı. Şuan da bin 100’e yakın eser sergiliyoruz. Bununla beraber yine Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu da tamamlandı. Hazine Koğuşu’nda Topkapı Sarayı envanterinde yaklaşık 3 bin yakın bulunan hat eserlerinden 300 tanesini orada sergiledik. Bir de yine sarayla özdeşleşen elbiseler ki Elbise-i Humayun olarak adı altında Seferli Koğuşu’nda sarayın gerek padişahların gerekse hanım sultanların ve şehzadelerin kıyafetlerini de orada sergiliyoruz. Bu açtığımız yeni yerler elbette ziyaretçiler tarafında çok ilgi görüyor. Bu saraya gelen ziyaretçi sayısını artırdı. Aynı zamanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında Topkapı Sarayı’nın tanınırlığının yükselmesi nedeniyle ziyaretçilerimizin giderek arttığını gördük. Örneğin 4. Avluda bulunan Mecidiye Köşkü’nün içerisine bugüne kadar ziyaretçi hiç alınmamıştı. Onunda hem restorasyonunu yaptık hem de tefrişini tamamladık. Şu anda ziyaretçilerimiz Mecidiye Köşkü’nün içini de görüyor ki o köşk birazda Dolmabahçe Sarayı’nın bir benzeridir” şeklinde konuştu.

“Topkapı Sarayı da ihtişamı ve farklı bölümleri gerçekten muhteşem”

Turist olarak gezmeye gelen Mavera Hanım, “Buraya turist olarak gezmeye geldim. Yozgat’tan geliyorum. İstanbul bir bütün olarak çok güzel. Topkapı Sarayı da ihtişamı ve farklı bölümleri gerçekten muhteşem” dedi.

“Burada adeta geçmişi yaşıyoruz”

Fatih Sultan Mehmet ile ilgili anıları çok beğendiğine değinen Emre Kaan Sağlam, “Burada adeta geçmişi yaşıyoruz. Çok eskilere gidiyoruz. Çok güzel kılıçlar var ve Osmanlı hazinelerini görüyoruz. İster istemez etkileniyoruz. En çok beğendiğim şey ise Fatih Sultan Mehmet ile ilgili anılar oldu. Yabancı turistler oldukça fazla yerli turistler olarak azınlıktaydık” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve yabancı turistlerin çok beğendiği ve yoğunluk gösterdiği bir yer”

Topkapı Sarayı’na hayranlık duyduğunu ifade eden Mihriban Uyanık, “Hala hayranlık uyandırıyor ben de her seferinde zevkle ve keyifle geliyorum. İhtişamlı ve güzel hayran olunası bir yer. Her geldiğimde hafta içi ya da hafta sonu fark etmiyor yerli ve yabancı turistlerin çok beğendiği ve yoğunluk gösterdiği bir yer. Her gelişimizde bu kalabalıkla karşılaşıyoruz. Ben beğeniyorum, halimden memnunum, gezebiliyorum” şeklinde konuştu.

“Tarihimizi burada görerek yaşamak bizi gerçekten çok etkiledi”

İlk defa Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiğini belirten Özer Dereli, “Tarihimizi burada görerek yaşamak bizi gerçekten çok etkiledi. Topkapı Sarayı’na 43 yaşındayım ilk defa geliyorum ve etkileyici birçok eserle karşılaştım. Osmanlı döneminde sarayların gösterişe, şatafata ne kadar önem verdiğini görmüş olduk. İşlemeler çok güzel. Kaşıkçı elmasını burada ilk defa görmek çok güzel” ifadelerini kullandı.