Tophaneli çocuklar Ramazan ayında gelenekselleşen tekne oruçlarını açmak için bir araya geldi. 5-10 yaş arası çocuklar öğle ezanının ardından dualarla beraber iftar yaptılar.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber tüm İslam aleminde oruçlar tutulmaya başlandı. Osmanlı döneminden bu zamana kadar küçük yaştaki çocuklara Ramazan ayının değerini aşılamak için gelenekselleşen tekne orucunu Tophaneli çocuklar yaşatmaya devam ediyor. Tophanede her sene gelenekselleşen tekne orucu buluşması 5-10 yaş arasındaki çocuklarla bu senede düzenlendi. Çocuklar öğle ezanının okunmasıyla beraber oruçlarını açtı.

“Dinimizi kardeşlerimize aşılayan bir etkinlik”

Çocuklara oruç tutmanın maneviyatını hissettirmek için her sene bu tarz etkinlikler yaptıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her sene gerçekleştirilen tekne orucunu bu senede Tophaneli çocuklarla beraber yaptık. Bunu yapmamızın nedeni çocuklarımızın Ramazan ayının manevi değerini yaşamalarını ve hissetmeleri için yapıyoruz. Bu sayede inancımızı ve dinimizi anlamalarını sağlıyoruz. Çocukların bir araya gelip oruçlarını açması çok anlamlı bir olay. Tophaneli gençler burada çocukluk arkadaşlarıyla belki ilk oruçlarını açıyorlar. Bu olayı büyüdüklerinde hatırlayacaklar. Eski bir semtimiz olan Tophane’de bu tekne orucunun yaşatılması bizi mutlu ediyor” dedi.

“Tekne orucu çocuklar için çok önemli”

Tekne orucunun çocuklar için önemli olduğunu belirten Doğan Güneş, "Bugün burada çocuklarımızın tekne orucunu açması için bir aradayız. 5 ile 10 yaş arasındaki birçok çocuğumuz burada iftar yapmak için bekliyor. Tekne orucu Osmanlı’dan günümüze gelen bir gelenek. Çocuklarımıza bir hafta önceden tanıtımlar yapıldı. Bir gün öncesinden sahura kalkmaları söylendi ve bugün de burada hep beraber arkadaşlarıyla öğle ezanıyla beraber oruçlarını açtılar” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımla oruç açmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Tekne orucu tutan çocuklardan Miray Aybüke Aslan, “Uzun süredir oruç tutamıyordum. Dün gece çok geç eve gelmiştik ama babam yatmadan önce suyumu içmemi söyledi ve bir gün sonra arkadaşlarımla beraber oruç tutabileceğimi söyledi. Bende yatmadan önce yemeğimi yedim ve oruç tuttum. Bugün de burada arkadaşlarımla beraber orucumu açtım. Çok mutluyum" dedi.