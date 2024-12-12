Yunusemre Belediyesi’nin Topçuasım Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde kadınlar, çeşitli kurslarla hem yeteneklerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Eğitimler, katılımcılar için oldukça keyifli ve verimli bir ortam sunarken; kurs kayıtları devam ediyor.

Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri ile ilçede yaşayan kadınların hem eğitim almasını hem de sosyalleşmesini sağlayan Yunusemre Belediyesi, Topçuasım Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde kadınların kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Merkezde hafta içi düzenlenen kurslar, geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Kadınlar ahşap boyama, pilates, zumba, dikiş, Kur’an-ı Kerim eğitimi ve okuma yazma kurslarına katılarak hem bireysel becerilerini artırıyor hem de sosyal bir ortamda vakit geçiriyor. Bu kurslar, kadınların el becerilerini ve fiziksel aktivitelerini artırmalarına imkan tanırken, bazı kurslar sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Topçuasım Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne ilgi her geçen gün artarken, kurslara katılmak isteyen kadınlar için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen kadınlar, merkeze giderek ya da 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabilir.