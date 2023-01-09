Antalya’nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına etkinlik gerçekleştirildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına etkinlik gerçekleştirildi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 9 Ocak 1917’de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree’yi batırmasının 106’ncı yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi tarafından, "Kaş’ın Kahramanları Anıtı" önünde anma töreni düzenlendi. Kaymakam Murat Öztürk, törende yaptığı konuşmada, tarihin çağlar boyunca unutmadığı kahramanların, her daim azim ve cesaret göstererek zihinlerde yerini aldığını söyledi. Cesaret örneği olan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtladığını belirten Kaymakam Öztürk, "İngiliz Ben My Chree’yi Liman Ağzı mevkiinde sulara gömen bu kahraman Türk askerlerini anmak, bu vatan evlatlarının atalarına karşı borcudur. Mustafa Ertuğrul Aker’in deyimiyle ’Türk’ün 12 mükemmel yumruğu, 12 top atışıyla dünyaya Türk’ün gücünü göstermiştir’. Mustafa Ertuğrul Aker, bununla da yetinmemiş, onca açlığa, salgın, hastalığa rağmen gücünü iki ay içinde yeniden toplayarak, Paris II ve Alexandra gemilerini Akdeniz’in derin sularına gömmüştür. Uzun yıllar saklı kalan bu kahramanı bizlere tanıtan ve bugün burada toplanmamızı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım. Zeka ve başarı örneği olan, bu savunma ve direnişi gerçekleştiren Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. 1917 yılında Kaş ilçesinde başlayan bu mücadelenin tanıkları, şimdi Akdeniz’in derin maviliklerinde yatıyor. Bugün burada Türk’ün zaferlerini haykırabiliyorsak bu kahraman askerler sayesindedir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Antalya Kahramanları Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, onların hatıralarını yaşamak ve yaşatmanın toplum için önemli olduğunu ifade etti.

"Büyük kahramanlıklar göstermiştir"

Bu farkındalığı oluşturmanın, ilçede gelecek nesillerin bu hatıraları yaşamasının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, "Bu farkındalığı her zaman yaşamamız, yaşatmamız, bilmemiz lazım. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kaş’ımızdan Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil, Çanakkale’de Boğazlar’da büyük kahramanlıklar göstermiştir. Her iki kahramanımızın bizim için onur nişanesi olduğunu düşünüyorum. İlçemizden ve Antalya’mızdan çıkmış bu kahramanları saygıyla rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik çerçevesinde katılımcılar tarafından Kaş Limanı’ndaki çekek yerinde şehitler ve kahramanlar adına denize "saygı çelengi" bırakıldı. Etkinlik alanında fotoğraf sergisi ziyaret edilerek, Yazar Mustafa Aydemir’in "Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabı okundu. Süleyman Çavuş Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulması ve lokma ikramıyla etkinlik sona erdi.

Anma etkinliğine, TCG Zıpkın Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kurum amirleri ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.