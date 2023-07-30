Tokat Belediyesinin ev sahipliğinde 23’üncüsü düzenlenen Topçam Şenlikleri coşkuyla başladı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam Şenlikleri’nde Tokat Halk Oyunları ekipleri, mehteran, flyboard gösterileri ve yemek yeme yarışmaları düzenleniyor. Yemek yeme yarışmaları yanı sıra meşhur Tokat kebabı yapma, hızlı yaprak sarma, yarıç tırtıl tatlısı yapma yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda birinci gelenler altın ile ödüllendirildi. Festival boyunca yarışmalar, etkinlikler sürpriz hediyeler ve konserler yer almaya devam ediyor. Topçam Şenlikleri’nde Tokat esnafı da Yeşilırmak kenarında kurulan 80 dükkanda ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor. 10 gün boyunca sürecek festivalde birbirinden önemli sanatçılar sahne alacak.

"Tokat’ımızın da hasretle, iple çektiği bir şenliktir"

Şenliğin coşkuyla başladığını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat’ımızın da hasretle, iple çektiği bir şenliktir Topçam Şenlikleri. 10 gün süren ve bu 10 gün boyunca da halkımızın, Tokat’taki insanlarımızın heyecanla gezdiği, vakitler geçirdiği eğlendiği zamanı oluşturuyor. Bununla beraber unutulmaya yüz tutmuş Tokat’ın el sanatı ürünlerinin sergilendiği ve insanların belki kışlık ihtiyaçlarını giderdikleri alanımız var. Esnaf kardeşlerimiz de burada satışlar yaptı. Tokat’a bekliyoruz, Tokat’ın tarihini keşfetmeye, Tokat’ın gastronomisinin damak çatlatan lezzetlerini keşfetmeye ve güzel el sanatlarının nasıl yapıldığını keşfetmeye bekliyoruz" dedi.