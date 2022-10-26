2023 seçimlerine vurgu yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2023 seçimlerine kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadan Türkiye yüzyılında emaneti ehline, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğiz” dedi.

2023 seçimlerine vurgu yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2023 seçimlerine kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadan Türkiye yüzyılında emaneti ehline, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğiz” dedi.

Danışma meclisi toplantısında 2019 yılından günümüze 19 Mayıs ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “31 Mart 2019 tarihinde başlayan üçüncü dönem belediye başkanlığı görevimizde, gerek devlet yatırımlarıyla, gerek belediyemiz bütçesiyle ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. 19 Mayıs Barajı, Devlet Hastanesi, Yörükler ve Dereköy düğün salonları, köy konakları, yarı olimpik yüzme havuzu, halı saha tesisleri, kapalı tenis kortu, örnek sokaklar, parke, beton ve sathi kaplama yollar, çocuk oyun parkları, bilgi evi, kütüphane, ücretsiz otopark alanları, şehitlik düzenlemesi, e-belediye hizmeti, Sıfır Atık Projesi, çocuk trafik eğitim parkı, yöresel ürünler pazar yeri, Nebiyan Doğa Festivali, Engiz Deremiz üzerinde Pazar Mahallesi ile Mimar Sinan Mahallesi bağlantı köprüsü ve Fındıklı Mahallesi ile Kösedik Mahallesi bağlantı köprüsü gibi birçok projemizi hayata geçirdik. Samsun Üniversitemizin ilçemizde bulunan Ballıca Kampüsünde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla Üniversitemizdeki gelişim bizleri memnun ediyor. Kültür Merkezi ve toplu konut binalarında çalışmalar devam ediyor. Dere kenarı peyzaj projemizde hibe ön onayını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldık. Tarihi Çivisiz Ahşap Camimizi yeniden ibadete açabilmek için proje çalışmalarımızda sona geldik. Projemizi Kültür Varlıkları kurulundan geçirdikten sonra gerekli desteği sağlayıp ihale sürecine geçmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından ilçemize yeni bir Jandarma Karakolu yapılması konusunda da çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Topaloğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“2023 seçimlerine kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadan Türkiye yüzyılında emaneti ehline, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğiz.”