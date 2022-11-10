Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. İlçede gerçekleşen ve devam eden projeler hakkında misafirlerine bilgi veren, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Cumhur İttifakı, bu milletin ortak paydası ve cumhurun yıkılmaz kalesidir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. İlçede gerçekleşen ve devam eden projeler hakkında misafirlerine bilgi veren, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Cumhur İttifakı, bu milletin ortak paydası ve cumhurun yıkılmaz kalesidir” dedi.

Cumhur İttifakı’nın sağlam temeller üzerinde Samsun’da ve Türkiye’de güzel işler başardığını belirten Başkan Topaloğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye yüzyılında, Cumhur İttifakımızın zafer yılı olacak olan 2023 yılında yüksek bir oy oranıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden aziz milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü”

Başkan Topaloğlu’na ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak konuşmasında, “Cumhur İttifakı kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Büyük başarıların ittifak kapsamı içinde gerçekleştiğine yürekten inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi yüce Türk milleti adına her zaman olduğu gibi üzerine düşen görevi yapmaktadır” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretin anısına MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak’a Osmanlı kılıcı hediye etti.

Ziyarete MHP 19 Mayıs İlçe Başkanı Mustafa Selçuk da eşlik etti.