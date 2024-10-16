Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne acı içinde topallayarak gelen 74 yaşındaki hasta, gerçekleştirilen operasyon sonrası hastaneden yürüyerek çıktı.

Gaziantep’te yaşayan 74 yaşındaki Nazan Oğuz, uzun zamandır belinde ve bacaklarında dayanılmaz ağrı, uyuşma ve karıncalanma şikayetleri ile yaşamını sürdürüyordu. Bu şikayetler zamanla hastanın yürüyemez hale gelmesine neden oldu. Birçok sağlık kuruluşuna başvuran Oğuz’un eklemlerdeki kemik uçlarını koruyan kıkırdağının aşındığı belirlenirken, sağlık durumu riskli olduğu için ameliyat uygun görülmedi. Ağrıları artık dayanılmaz hale gelen Oğuz, son çare Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Özdemir, tarafından muayene edilen Oğuz’un yapılan değerlendirme sonucunda ameliyatına karar verildi. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özdemir ve Anestezi Uzmanı Dr. Hüsnü Akdemir koordinasyonu ile gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hasta hızla sağlığına kavuştu. Uzun süredir bel ağrısı ve ayaklarda hissizlik şikayetleri bulunduğu için hareket edemeyen Oğuz, operasyon sonrası ağrısız ve rahat bir şekilde yürümeye başladı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Oğuz, kendisini iyileştiren doktor ve kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personellerine teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Özdemir, ”Hastamız bize geldiğinde hareket edemeyecek durumdaydı. Yaptığımız değerlendirme sonucu operasyona karar verdik. Hastamıza bel fıtığı ameliyatı yaptık. L4-L5 omurga seviyesinde bir kesi açarak, her iki taraftaki kaslar, sıyrılmış ve fıtıklaşmış diski çıkardık Mikro cerrahi yöntemle yapılan bu işlem sırasında kanamayı kontrol altına aldık ve doku iyileşmesi için gerekli maddeleri yerleştirdik. Ameliyat bölgesine dren takarak operasyonu tamamladık. Hastamızın, operasyonun hemen ardından yürümeye başladığını görmek bizleri de mutlu etmiştir” dedi.