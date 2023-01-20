Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen Topaç (Delame) Şenliğinde öğrenciler birinci olmak için ter döktü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen Topaç (Delame) Şenliğinde öğrenciler birinci olmak için ter döktü.

Siverek Gülabibey İlkokulu idaresi tarafından bu yıl 1’incisi düzen Sınıflar Arası Topaç (Delame) Şenliğinde öğrenciler birinci olmak için ter döktü. Bir hafta süren şenliğin sonunda en uzun topaç çevirmeyi başaran öğrencilere törenle ödülleri verildi. Ödül törenini Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri öğrenciler katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan İlçe Müdürü Kapanoğlu, ”Bu şenliği düzenleyen güler yüzlü öğretmenlerime, öğrencilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Amaç çok güzel, teknolojik bağımlılıktan ziyade sokak oyunları ile ilgili yapılan bu çalışmayı örnek alarak ilçe geneline yaymayı amaçlıyoruz. Emeği geçen öğretmenlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Amaç sokak oyunlarını hatırlatmak

Amaçlarının geçmişte sokakta oynana oyunları canlandırmak ve öğrencileri azda olsa teknolojik bağımlılıktan kurtarmak olduğunu’ belirten Gülabibey İlkokulu Müdürü Mustafa Akelma,” Bu düşünce ile bu şenliği düzenleme kararı verdik ve öğrencilerimiz tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı, kabul gördü. Kız, erkek öğrencilerimiz neredeyse tamamı bu yarışmaya katıldı. Her sınıf düzeyinde 5 toplamda 20 öğrencimize ödüller verdik. Bu şenliği ve yarışmaları okul olarak gelenekleştirip, devam ettirmeyi amaçlıyoruz” diye belirtti.

İkinci sınıflar arasında birinci olan Gülbahar Tata, "Okulumuzda düzenlenen delame şenliğince sınıfımda birinci oldum, öğretmenlerime, müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bu oyunlar atalarımızın oyunlarıydı, bize hatırlattıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul öğrencilerinden Azat ise “Delameyi daha önce de abimden öğrenmiştim, sokakta oynuyordum, okulda da böyle bir şenlik düzenlendi ve yarışmada birinci oldum. Çok mutluyum” diye konuştu.

Şenlik sonunda öğrenciler, müzik öğretmenleri tarafından verilen mini konserle eğlendi.