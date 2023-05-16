Kağıthane Belediyesi tarafından satın alınan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Toog, ilçe sokaklarını dolaştı. Vatandaşın Toog’a ilgisi oldukça yoğundu.

Kağıthane Belediyesi’ne ait Toog’un sürücü koltuğuna Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin geçti. Başkan Öztekin, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Toog’u ilk olarak ilçedeki lise öğrencilerine tanıttı. Her gün farklı bir okulda sergilenen Toog’a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kimisi fotoğraf çektirdi, kimisi de içine binip aracın aksamlarını yakından inceledi.

Başkan Öztekin öğrencilere hitaben; ’’ Türkiye’nin altmış yıllık hayali gerçek oldu. Toog’u abileriniz, ablalarınız yaptı, onu geliştirecek olan sizlersiniz. Ülkemiz 2053 ve 2071 hedeflerine sizlerin gayretiyle en güzel şekilde ulaşacaktır. Sizlerden tek beklentimiz; okuyup, çalışıp ülkemize faydalı kişiler olmanızdır. Sizin her projenizde, her ihtiyaç duyduğunuz anınızda yanınızdayım’’ diye konuştu.

Başkan Öztekin Toog ile yaptığı okul ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla buluştu. Emniyetevleri ve Merkez Mahalleleri meydanlarında şehir sakinleriyle bir araya gelen Başkan Öztekin talep ve önerileri değerlendirirken bir taraftan da Kağıthane Belediyesi’nin yeni aracı Toog’u tanıttı. Toog, Kağıthanelilerden tam not aldı. Görüşleri sorulan her bir vatandaş, Türkiye’ye gururu yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aracın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.