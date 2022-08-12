Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Avrasya Üniversitesini ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ile makamında görüştü.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Avrasya Üniversitesini ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ile makamında görüştü.

Yıldız, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Üniversitemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Kendisiyle Maçka Belediyesinde mesai arkadaşlığı yapmıştık. Maçka halkına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Aynı heyecanla bugünde Tonya halkına hizmet etmektedir. İlçesi için yaptığı çalışmaları yakından takip etmekteyim. Bu ziyaretinden dolayı kendisine üniversitemiz adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise konuşmasında “Ömer Yıldız bizim için bir ekoldür. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır sözüyle hareket edip Trabzon’a Avrasya Üniversitesini kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Avrasya Üniversitesi Trabzon’un yıldızıdır. Tüm bunları yaparken hala ilk günkü enerjisinden ve çalışkanlığından hiçbir şey kaybetmeden aksine üstüne katarak yoluna devam etmektedir. Avrasya Üniversitesi bölgemiz için büyük bir şanstır” diye konuştu.