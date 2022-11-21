Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinin deposuna yapılan baskında satışa hazır 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinin deposuna yapılan baskında satışa hazır 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinin deposuna yapılan baskında satışa hazır 658 pakette 6 ton 580 kilogram sahte marka ibaresi basılı deterjan ele geçirdi. Sahte temizlik malzemelerine el konulurken, olayla ilgili 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.