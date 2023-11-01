Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda binlerce litre etil alkol ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada bir 44 adet 5 litrelik boş bidon, bin adet 1 litrelik boş şişe, 1 adet on tonluk tank içerisinde 400 litre, 1 adet 3 ton kapasiteli tankın içinde 2 bin 600 litre, 322 adet 5 litrelik bidon içerisinde bin 660 litre olmak üzere toplam 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ç isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Jandarma ekiplerinin Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda durdurulan bir otomobilden adeta uyuşturucu fışkırdı. Araçtan alüminyum folyoya sarılı halde 5 gram metamfetamin, 4 gram crax maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki H.G., A.E. ve G.G. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.