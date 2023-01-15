Tekirdağ’da düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton hamsi dakikalar içinde kapış kapış dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığını duyan vatandaşlar festivale akın etti.

Tekirdağ’da düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton hamsi dakikalar içinde kapış kapış dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığını duyan vatandaşlar festivale akın etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çorlu Ordulular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi beklenen hamsi festivaline, Tekirdağ’da yaşayan Ordulu vatandaşlar başta olmak üzere ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Festival çerçevesinde yöresel ürünlerin dağıtılacağı ve mahalli sanatçıların sahne alacağını öğrenen vatandaşlar, etkinliğin başlamasına saatler kala etkinlik alanındaki yerlerini aldı. Festival boyunca soğuk havaya rağmen Karadeniz yöresine ait şarkılar ile horon oynayan vatandaşlar, ekmek arası hamsi dağıtımı sırasında dağıtılan balık ekmeğe büyük ilgi gösterdi. Festival için getirilen 2 ton hamsi, kısa süre içerisinde biterken vatandaşlar hamsilerin ve Karadeniz müziklerinin tadını çıkardı.

Düzenlenen festivalden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çorlu Kemalettin Mahallesi Muhtarı Aydemir Taşdemir, “Çorlumuzda düzenlenen 1. Hamsi Festivalinin hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bir daha ki dönemde devamını bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gurur verici bir durum. Ordulu hemşerilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çorlumuza hayırlı olsun” dedi.

Düzenledikleri Hamsi Festivali ile ilgili konuşan Çorlu Ordulular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kütük; “Aslında bu bizim ilk etkinliğimiz değil. Dernek olarak her yıl üyelerimizle, şehrimizdeki iş adamlarımızla birlikte piknik, kahvaltı ve yemek gibi çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Fakat Hamsi Festivali’nin ilk olması sebebiyle heyecanımız var. Bu bölgede ilk defa olması sebebiyle heyecanımız var. Onun için gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın ve üyelerimizin yoğun bir katılımı var. Sanatçı arkadaşlarımız var. Güzel bir organizasyon oldu. Protokolümüz bizi yalnız bırakmadı. Tekirdağ, Ankara, Orduda bulunan büyüklerimiz ve iş adamlarımız ellerinden gelen desteği bize hep verdiler. Bununla ilgili olarak bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah umudumuz ve düşüncemiz her yıl bu etkinliği yaparak hep bir arada olmaktır. Birlikte hareket etmektir. Sizlerin aracılığıyla bizlerden haberdar olan herkese saygılar hürmetler sunuyorum. Burada iki ton hamsi vardı bugün. Lezzetiyle bilinen Karadeniz hamsimizi 35 aşçı arkadaşımız ile birlikte vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına iyi bir gayret göstererek dağıttık. İnşallah daha güzel günlerde birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.