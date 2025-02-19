BBC Good Foods’un araştırmasına göre, konserve ton balığı uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak önemli bir temel gıda maddesi olarak değerlendirilebilir.

Kullanışlı ve yüksek protein içeren konserve ton balığı birçok kişi için vazgeçilmez bir yiyecek. BBC Good Foods, konserve ton balığının sağlıklı seçim olup olmadığını araştırdı. BBC’nin beslenme uzmanı Nicola Shubrook, sonuçları şöyle paylaştı:

’’Yüksek kaliteli protein kaynağı’’

’’Balık, yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır ve konserve ton da uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak önemli bir temel gıda maddesi olarak değerlendirilebilir. Protein kaynağı olmasının yanı sıra, ton balığı gibi balıklar ve deniz ürünleri, taurin amino asidinin yararlı bir kaynağıdır. Araştırmalar, bu amino asidin kalp hastalıklarına karşı korunmada yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ton balığı en iyi D vitamini kaynaklarından biri. Sadece 85 gram konserve ton baliğı önerilen günlük seviyenin yüzde 50’sini sağlıyor.

’’Vitamin ve mineral kaynağı’’

Hem taze hem de konserve ton balığı, sinir sistemini ve cildi destekleyen niasin (B3) başta olmak üzere faydalı bir B vitamini kaynağı. Ton balığı ayrıca sağlıklı kemikleri ve kas kasılmalarını destekleyen kalsiyum; enerji için gerekli olan magnezyum ve bağışıklık sistemini, kemik gücünü ve beyin fonksiyonlarını destekleyen D vitamini içeriyor.

’’ Yağ oranı düşük’’

100 gramlık yenilebilir bir porsiyonda sadece 1 gram yağ bulunur. Kilo yönetimine yardımcı olur. Konserve ton balığı da dahil olmak üzere ton balığı yağ ve kalori bakımından düşük, ancak protein bakımından yüksek, bu da kilo vermeye çalışanlar için onu faydalı bir besin haline getiriyor.

Sağlık alanında çalışan 40 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışmada haftada birden fazla porsiyon ton balığı yiyen kadınların göz kuruluğu riskinin yüzde 68’e varan oranda azaldığı görüldü.

’’Sağlıklı alternatif’’

Denizlerdeki ağır metal birikimi konusunda endişesi olanlara da konserve ton balığı daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Konserve ton balığı, konserve için kullanılan daha küçük boyutlu balıklar nedeniyle taze ton balığından daha az cıva riskine sahip. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA haftada yaklaşık iki veya üç porsiyon light ton balığı ve haftada sadece bir porsiyon beyaz ton balığı öneriyor.’’