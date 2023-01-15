Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tomrukların üzerine düşen 21 yaşındaki genç, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tomrukların üzerine düşen 21 yaşındaki genç, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmaneli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Ekşi (21), kamyona tomruk yükledikleri sırada dengesini kaybederek, tomrukların üstüne düştü. Düşmenin etkisiyle başından darbe alan genç ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.