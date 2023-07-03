Muğla’da tomruk yüklü tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı ve yan yattı. Tır kasasında yüklü tomruklar karayoluna saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, 06 CZR 855 plakalı tır Muğla-Denizli karayolunda Menteşe istikametine seyir halinde iken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen tomruk yüklü tır yan yatarak durabildi.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün kazada yaralandığı öğrenilirken, tomrukların karayoluna yayılması sonrası yol trafiğe kısa süreli kapatıldı.