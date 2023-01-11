Jandarmanın trafiği kontrollü olarak sağladığı yolda, çalışmaların ardından devrilen tır kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Baharlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde olan C.A. idaresindeki 15 AAF 230 plakalı tomruk yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu zikzak çizerek devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan tomruklar, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, itfaiyenin kurtardığı yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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