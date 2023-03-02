Denizli’nin Tavas ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyona bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyona bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Muğla Karayolu Tavas Akyar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas istikametinde seyir halindeki Tınaz gülsen idaresindeki 20 KT 985 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.C. yönetimindeki 15 HE 585 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı

Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni Tavas itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cansız beden otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.