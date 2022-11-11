Büyük maddi hasar meydana gelen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çameli - Fethiye karayolu Yunuspınarı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre; İsmail Karnak yönetimindeki 20 KS 404 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Adem Derin yönetimindeki 20 E 0989 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobildeki Adem Derin ve Fatmana Derin yaralandı.

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Denizli’nin Çameli ilçesinde, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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