Samsun’un Yakakent ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Samsun’un Yakakent ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolunda sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Biciğan’ın(49) kullandığı 57 ABE 388 plakalı tomruk yüklü kamyon Çam Gölü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Devrilen kamyondan yola saçılan tomruklara karşı yönden Sinop istikametine seyir halinde olan Davut Bostanoğlu idaresindeki 61 S 0172 plakalı midibüs çarptı. Kazada devrilen kamyonun sürücü yaralanırken, yola dökülen tomruklara çarpan minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.