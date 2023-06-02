Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan kamyon sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonun hızlı olmadığı ve bariyerlere doğru hareket ettiği görüldü.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Tekandız mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Soner Ayar’ın kullandığı 07 BER 576 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol kenarında bulunan dinlenme tesisindeki vatandaşlar kaza yerine koşarken, yola dökülen tomrukların bir başka kazaya sebep olmaması için ellerinde telefonlarının ışıklarıyla yoldan geçen araçları uyarmaya çalıştı.

Tur aracı duramayarak kaza yaptı

Vatandaşların çabaları tur aracının kaza yapmasını önleyemedi. Volkan Sağaç’ın kullandığı 34 ABK 872 plakalı tur minibüsü, vatandaşların çabalarına rağmen hızını kesmezken, kamyonun devrildiği yeri 100 metre geçtikten sonra yol kenarında bulunan vatandaşın karpuz tezgahı olarak kullandığı römorka çarptıktan sonra çalılıklar arasına girdi.

Kamyon sürücüsü itfaiye ve 112 Sağlık ekibi tarafından çıkarıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve 112 Sağlık ekibi, kamyon sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa aldı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından en yakın özel hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kamyon sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan yaralanan tur minibüs sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve hastaneye gitmemek için 112 Sağlık ekibini uğraştırdı. Ekipler minibüs sürücüsünü ikna edip hastaneye götürdü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun ışıklara geldiğinde hızlı olmadığı, yavaş giderek bariyerlere çarptığı görüldü.