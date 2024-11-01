İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dün gece bir kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Dün gece hayatını kaybeden Öner Karabağ’ın ardından hastaneye kaldırılan Ümit Utku Karabağ da hastanede vefat etti.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Öner Karabağ’ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Ümit Utku Karabağ ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan 8 yaralının 6’sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.