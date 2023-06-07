Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Öykü Ödülü için başvurular 12 Haziran’da başlıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, her yıl bir yazar adına düzenlediği Yılın Yazarı etkinlikleri bu yıl Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından Tomris Uyar’a adandı. Etkinlikler çerçevesinde bu yıl da Öykü Ödülü yarışması düzenleniyor. Edebiyat dünyasına kazandırılacak olan yeni öykülerin değerlendirileceği 2023 Yılın Yazarı: Tomris Uyar Öykü Ödülü için başvurular 12 Haziran’da başlıyor. Son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlenen ödüle başvurmak isteyenler başvurularını kargoyla veya Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerine elden yapabilecek. Daha önce basılmamış ve yayınlanmamış eserlerin değerlendirileceği yarışmaya katılımlar rumuzla yapılacak ve en fazla iki öykü ile ödüle başvuruda bulunabilecek. Ödüle başvuran eserleri, Seçici Kurulu oluşturan Asuman Kafaoğlu Büke, Nahit Kayabaşı, Gönül Kıvılcım, Şafak Baba Pala, Fadime Uslu değerlendirecek. Öykü Ödülü sonuçları 30 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Büyük ödülü kazanan 7 bin TL para ödülünün sahibi olurken, dereceye giren 5 kişi de 3 bin TL mansiyon ödülü alacak. 2023 Yılın Yazarı: Tomris Uyar Öykü Ödülü için başvuruda bulunmak isteyenler başvuru formunu Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden veya www.nilufer.bel.tr ile Nilüfer Kütüphane facebook adreslerinden temin edebilecek.