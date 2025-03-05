Eskişehir’de polis ekiplerince kumar ve tombala oynanmasıyla ilgili gerçekleştirilenler operasyonda 37 şahsa toplam 341 bin 139 TL ceza kesilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala oyununu önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi’nde bulunan 1 dernekte ve eklentileri olan 4 daire kontrol edildi. Ekiplerce 37 şahsın olduğu tespit edilen mekanda sehpa içerisinde özel bölmede tombala makinesi saklandığı belirlendi. Şahıslara kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 341 bin 139 TL idari para cezası uygulandı. Bahse konu derneğin mühürlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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G.K., İ.B. ve B.C. isimli şüpheliler hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA