Ülke ihtiyacının büyük bir bölümü Tomarza’da karşılanan ve ’Sarı Altın’ olarak bilinen çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı.

Türkiye’nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35’inin Kayseri’den karşılanırken, üretilen yüzde 35’lik kabak çekirdeğinin yüzde 23’ü ise Tomarza’da üretiliyor. Erciyes Dağı’nın eteklerindekinde bulunan Tomarza’nın verimli topraklarında yetişen çerezlik kabak çekirdeği; 2023 yılında ise yaklaşık 152 bin dekar araziye ekildiği ve kıraç arazilerde dekar başına 40-45 kilo çekirdek elde edilirken sulu arazilerde ise 115-120 kilo çekirdek elde ediliyor. Kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satılıyor. 2023 yılı içerisinde ise toplamda 6-7 bin ton çekirdek elde edilmesi bekleniyor. Tomarza; kabak ekme, çapa, toplam ve patos yaparak dışa bağımlılıkta tamamen kendisini yenileyerek kendi yağı ile kavrulan konumuna geldi.

Bununla beraber Tomarza ilçesine kurulan tesis sayesinde kabak çekirdeği eleme, tuzlama, kavurma ve paketleme sayesinde üreticiler, ürünlerin daha yüksek fiyatlara satmasını bekliyor.