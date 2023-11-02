Tomarza’da 4-6 Yaş Kur’an Kursu’ndaki minik öğrenciler Gazze’deki çocukların ihtiyaçları için gönderilmek kumbaralarını Tomarza İlçe Müftüsüne teslim ettiler.

Tomarza Yeni Mahalle’de eğitim gören 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri İsrail-Filistin savaşında zarar gören çocukların ihtiyaçların karşılanması için evlerinde kumbarada biriktirdikleri paraları alarak, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere’ye teslim ettiler.

Müftü Gökdere ise çocukların bu anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ederek, çocuklara çikolata ikramında bulundu.