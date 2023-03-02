Tomarzalı çocuklar oyuncaklarının bir kısmını depremzede çocuklar ile paylaştı. Anlamlı paylaşımın ardından Tomarzalı çocuklar ile depremzede çocuklar arsında oyuncak kardeşliği başladı.

Tomarzalı çocuklar oyuncaklarının bir kısmını depremzede çocuklar ile paylaştı. Anlamlı paylaşımın ardından Tomarzalı çocuklar ile depremzede çocuklar arsında oyuncak kardeşliği başladı.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Tomarzalı öğrenciler tarafından destek verilen ‘Oyuncaklarının Bir Bölümünü Depremzede Öğrenciler ile Paylaş (Oyuncak Kardeşliği) Projesi’ çerçevesinde Tomarzalı öğrenciler de oyuncaklarının bir bölümünü depremzede çocuklara verilmek üzere öğretmenlerine teslim ettiler.

İlçede toplanan oyuncaklar daha sonra Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya getirilip kolilenerek deprem bölgesine gönderildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise, “Kocaman yürekli öğrencilerime ve projeye destek veren öğretmenlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.