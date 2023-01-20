İlerleyen günlerde gerek ilçe merkezinde gerekse ilçeye bağlı diğer mahallelerde de yağmur duası yapılacağı öğrenildi.

Kış mevsimin ortalarına kadar gelinmesine rağmen yağış oranının mevsim normallerinin çok altında seyretmesi nedeniyle ilçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesinde İlçe Müftülüğü öncülüğünde eller semaya açılarak yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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