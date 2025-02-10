Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan ve 50 santimetreyi bulan buz sarkıtları temizlendi.

Tomarza itfaiye ekipleri; çatılarda oluşan ve insan hayatı için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde çatılarda oluşan ve yaklaşık 50 santimetreyi bulan buz sarkıtlarını ekipler kürek yardımıyla kırdı. Özellikle çarşı merkezinde büyük risk oluşturan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike oluştururken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.