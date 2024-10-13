Kayseri’nin Tomarza ilçesi çiftçilerinin gelir kaynaklarının başında yer alan çerezlik kabak çekirdeğinden hemen sonra gelen patates hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Tomarza ilçesinde son 25 yıldan bu yana gerek ilçe çiftçisinin ve gerekse çevre il ve ilçelerden gelerek arazi satın alıp veya toprak kiralayarak yapılan patates ekimi her geçen yıl artıyor. Çerezlik kabak çekirdeğine bakarak, patatesin daha zahmetli olduğunun altını çizen üreticiler, patatesin can damarının su olduğunu söyledi. İlçede toplanan patatesin büyük bir bölümü; nakliye araçları ile Nevşehir’de bulunan soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Tüketiciye ayrılan patateslerin büyük bölümü cips olarak tüketiliyor.

Tomarza’da patates hasadı yaklaşık 30-45 gün arasında değişmektedir. Yılda toplam 300 bin ton civarında patates hasat ediliyor.