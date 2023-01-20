Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler 15 günlük tatil dönemine girdi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler 15 günlük tatil dönemine girdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yarıyıl tatili başlamış oldu. Karnelerini alan öğrenciler sevinçle okul bahçesinde kendilerini bekleyen ailelerinin yanlarına koşarak karnelerini gösterdi. Öğretmenler ise sömestre tatili öğrencilerin dolu dolu geçirerek; bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.

Öğrencilerin 15 gün sürecek sömestre tatili dönemi 20 Ocak’ta başlayıp, 6 Şubat son bulacak.