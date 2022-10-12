Turnuvanın ilk karşılaşmasında Tomarza Kaymakamlığı ile Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi arasında düzenlenen maçta Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lise rakibi Tomarza Kaymakamlığı 2-1 mağlup etti.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam edecek. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası’na kamu çalışanlarının, esnafların, mahallelilerin ve okulların katılmasının önü açılarak bugüne kadar onlarca başvuru alındı.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

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