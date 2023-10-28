Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Tomarza Kaymakmalığı önündeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreni yapıldı.

Programa, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Belediye Başkanı Davut Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Topcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un yanı sıra kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. Törende; Tomarza Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi Atatürk heykeline sunuldu. Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle sona erdi.

İlçede 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama töreni ise yarın saat 10:00’da ilçe stadında yapılacak.