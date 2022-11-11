81 ilde saat 11:11’de eş zamanlı düzenlenen seferberlik çerçevesinde kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikle Tomarza ilçesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

’Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla ’Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Tomarza İlçesinde de fidan dikimi gerçekleşti.

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