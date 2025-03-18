Tomarza’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tomarza İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya ve İlçe Belediye Başkan Osman Koç mozoleye çelenk koyması ile devam eden programda, Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Esma Nur Tekten’in Çanakkale destanı şiirini okuması ile tören sona erdi. Protokol üyeleri ardından ilçe merkez mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.

Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin tarafından hazırladığı program izlenerek program son buldu.