Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu; ilçeye bağlı Develi Caddesi üzerinde yapıldı. Ortaokul ve liseler arasında kız ve erkek öğrencileri arasında yapılan koşuda renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler dereceye girmek için büyük çaba sarf etti. Yarışların ardından Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde madalya töreni düzenlendi. Madalya törenine; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, okul müdürleri, öğretmeler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilerin madalyalarının protokol üyeleri tarafından verilmesi ile program son buldu.