Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği tarafından Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ilk defa 25 kilometrelik Foto Bot Safari yapıldı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği tarafından Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ilk defa 25 kilometrelik Foto Bot Safari yapıldı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği tarafından daha önceden yapılan gözlem çalışmaları neticesinde, Tomarza-Zamantı Irmağı’nın geçmiş olduğu Şıhbarak, Böke ve İmamkullu Mahallerinde Foto Bot Safari yapıldı. Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği’ne bağlı sporseverler, Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ile birlikte rafting yapılacak alana geçti. İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca; "İlçemizin sınırlarından geçen Zamantı Irmağında ’Foto Bot Safari’ yapmak için sabahının erken saatlerinde Şıhbarak ve Böke Mahallesinden geçip İmamkulu Mahallesi Göl değirmeni mevkine kadar 25 kilometrelik parkuru Türkuaz Doğa Sporları ile bitirdik. Muhteşem doğasına bir kez daha şahit olduğumuz ırmağımız Foto Bot Safari turizm için çok yüksek potansiyele sahip" dedi.