Tomarza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve organizasyonunu Tomarza Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün yaptığı voleybol turnuvası final maçı ile son buldu.

Tomarza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve organizasyonunu Tomarza Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün yaptığı voleybol turnuvası final maçı ile son buldu.

Dereceye giren takımlara Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından kupa ve madalyaları verildi. Kaymakam Eyyüpkoca yapılan turnuva hakkında; “Kaymakamlığımızın himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde organize edilen voleybol turnuvası güzel maçlara sahne oldu. Bizler de maçları takip ettik. Finalde şampiyon olan Tomarza Newbies takımını tebrik ediyorum. İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla düzenlenen bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri ile birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaya çalışmaktayız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz” dedi. Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren ilk dört takım; Tomarza Newbies, Tomarza Gücü, Tomarza Erciyes Kartları ve Tomarza Yıkım Ekimi oldu.

Dereceye giren takım oyuncularına kupa ve madalyaları Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından verilmesi ile son buldu.