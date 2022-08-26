Tomarza İlçe Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Metin Eyyüpkoca, ilk faaliyeti şehit yakınlarını ziyaret ederek yaptı.

Tomarza İlçe Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Metin Eyyüpkoca, ilk faaliyeti şehit yakınlarını ziyaret ederek yaptı.

İlçedeki ilk görev gününde şehit yakınlarını ziyaret ederek hayır dualarıyla işe başlamak istediğini belirten Kaymakam Metin Eyyüpkoca, ilçe merkezinde bulunan şehit yakınlarını kurum amirleri ile birlikte ziyaret etti. Her zaman şehit aileleri ve gazi ailelerinin yanlarında olacaklarını söyleyen Kaymakan Eyyükpkoca; “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve birliği için seve seve şehit olmuş kardeşlerimize ve ailelerine minnet borçluyuz. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaymakam Eyyüpkoca’nın ilk ziyaretini kendilerine gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten şehit yakınları ise; “Devletimiz hiç bir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Bütün imkanlarıyla bizlere sahip çıktı ve her sıkıntımızda yanımızda oldu. İlçemize atanan yeni kaymakamımız ayağının tozuyla ilk olarak bizim kapımızı çalması bizleri çok duygulandırdı. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” dediler.