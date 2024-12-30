’Dünya Roman Kahramanları Günü’ münasebetiyle Tomarza Fen Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Farkındalık oluşturmak ve kitap okumayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; hem Türk hem de dünya klasiklerinden tanınan masal, hikaye ve sinema kahramanlarının kostümlerini giyerek eğlenceli anlar yaşadı. Körlük, Kürk Mantolu Madonna, İnce Memed, Suç Ve Ceza, Sherlock Holmes, Çalıkuşu, Ateşten Gömlek, Reis Bey, Romeo Ve Juliet, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Cemile, Aşkı Memnu gibi edebiyat dünyasının seçkin örneklerinden kahramanları canlandıran öğrenciler yoğun ilgiyle etkinliği sonlandırdı.