Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Güneşspor’u 3-2 mağlup ederek ligin 2. haftasını 3 puan alarak kapattı.

Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Güneşspor’u 3-2 mağlup ederek ligin 2. haftasını 3 puan alarak kapattı.

Tomarza Belediye Spor ile Güneşspor maç müsabakası Tomarza İlçe Stadında gerçekleşti. Maçın ilk yarısına her iki takımda hızlı başladı. Kontra ataklardan bulunan karşılıklı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında topa hakimiyet süresi fazla olan Tomarza Belediyespor bu üstünlüğü kullanarak 80 ve 85 dakikalarda atmış olduğu gollerle 3-1 öne geçti. Maçın uzatma dakikasında gelen Güneşspor’un golüyle birlikte maçın bitiş düdüğü çaldı.