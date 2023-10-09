Kayseri 1. Amatör C Grubunun 2. haftasında Tomarza Belediyespor, deplasmanda Talas Denizspor’u 3-1 mağlup etti.

Tomarza Belediyespor - Talas Denizspor Vali Muammer Güler Stadında karşı karşıya geldi. Tomarza Belediyespor maçın ilk yarısını Eren ve Burak’ın golleri ile 2-0 önde kapattı. Maçın 2. yarısı; karşılıklı ataklar ile devam ederken Tomarza Belediyespor Şükrü’nün atmış olduğu golle 3-0 öne geçti. Talas Denizspor’un da gol bulduğu maçta Tomarza Belediyespor rakibini 3-1 mağlup ederek evine 3 puanla döndü.